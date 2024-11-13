МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп выбрал нового главу ЦРУ

Джон Рэтклифф ранее занимал пост главы национальной разведки США.
Карина Тазетдинова 2024-11-13 02:26:29
© Фото: Matt Bishop Keystone Press Agency Globallookpress

Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Джона Рэтклиффа главой ЦРУ. В заявлении отмечается, что ранее он занимал должность главы национальной разведки США.

«Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления», — сообщил Трамп.

Кандидат на должность известен тем, что назвал фейком высказывания Хилари Клинтон о российский следе в кампании Трампа. Кроме того, Рэтклифф якобы отказался врать населению США о материалах на ноутбуке сына действующего президента Джо Байдена, где ранее нашли фото, подтверждающие употребление им наркотиков.

Ранее Трамп предложил должность посла США в Израиле губернатору Арканзаса Майку Хакаби, также предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу должность советника по национальной безопасности в администрации и должность заместителя главы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивену Миллеру.

#ЦРУ #Трамп #байден #Джон Рэтклифф #должность #национальная разведка США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 