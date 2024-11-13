Трамп выбрал нового главу ЦРУ

Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Джона Рэтклиффа главой ЦРУ. В заявлении отмечается, что ранее он занимал должность главы национальной разведки США.

«Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления», — сообщил Трамп.

Кандидат на должность известен тем, что назвал фейком высказывания Хилари Клинтон о российский следе в кампании Трампа. Кроме того, Рэтклифф якобы отказался врать населению США о материалах на ноутбуке сына действующего президента Джо Байдена, где ранее нашли фото, подтверждающие употребление им наркотиков.

Ранее Трамп предложил должность посла США в Израиле губернатору Арканзаса Майку Хакаби, также предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу должность советника по национальной безопасности в администрации и должность заместителя главы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивену Миллеру.