Байден запросит у конгресса средства на Украину перед уходом с поста

Президент США Джо Байден запросит у конгресса дополнительные средства для помощи Украине на 2025 год перед своим уходом с должности, заявил советник главы Белого дома Джейк Салливан.

«В следующие два месяца администрация просигнализирует конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году», — сказал он на брифинге.

Отмечается, что администрация нынешнего главы США, уходящая в отставку, видит необходимость и логику в выделении денег Киеву.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что на сегодняшний день у министерства обороны США согласовано 9,3 миллиарда долларов для Украины.

При этом, избранный президент США Дональд Трамп уже занимается разработкой новой политики страны в отношении Украины и Израиля. Напомним, что он заявлял, что решит вопрос с Киевом за 24 часа.