Переизбравшийся на новый срок американский бизнесмен, миллиардер, политик и член Республиканской партии США Дональд Трамп уже занимается разработкой новой политики страны, хотя официально еще не вступил в должность.

В частности, Трамп занят формированием политики на ключевых для США направлениях - Украина и Израиль. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на экс-чиновника администрации 45-го президента, украинские власти уже понимают, что избежать переговоров с Россией при президентстве Трампа им не избежать.

Напомним, Дональд Трамп во время избирательной кампании и даже раньше не раз заявлял, что намерен прекратить конфликт на Украине. Иногда он объявлял, что решит этот вопрос за 24 часа, но никогда не уточнял, как именно ему удастся это сделать. Вместе с этим Трамп предполагал, что Киеву придется отказаться от борьбы за утраченные территории.

«Наиболее остро это чувствуется на Украине. Трамп во время кампании обещал решить украинский кризис до дня инаугурации, а президент Владимир Зеленский уже пытается наверстать упущенное», - отметило издание.

Относительно Израиля отмечается, что это ближневосточное государство окажется в большем выигрыше от прихода Трампа к власти, поскольку он давний союзник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, при этом с действующим президентом США Джо Байденом у того сложились напряженные отношения.

Администрация Байдена постоянно призывала Тель-Авив к прекращению боевых действий в секторе Газа и не только, а Трамп уже дал понять, что даст Израилю практически свободу действий при подготовке, как отмечается, возможных ударов по Ирану.

Напомним, в Верховной раде также считают, что отношение американского союзника к украинскому конфликту изменится с приходом в Белый дом Трампа. Депутат Артем Дмитрук считает, что нахождение лидера киевского режима Владимира Зеленского у власти доведет их страну до некой точки, когда будет еще больше потерь, и не останется выбора. Поэтому он должен уйти из власти, уверен Дмитрук.