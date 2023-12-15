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Песков усомнился в способности Трампа решить украинский кризис за 24 часа

Ян Брацкий
19:07 15.12.2023
Пресс-секретарь главы российского государства обвинил США в выброшенных «на ветер» долларах, которые пошли на поддержку ВСУ.
Песков усомнился в способности Трампа решить украинский кризис за 24 часа
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Украинский кризис нельзя решить одним днем. Такого мнения придерживаются в Кремле. Ранее бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал прекратить боевые действия на Украине в течение суток, если будет переизбран на свой пост. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в этом.

«Он (Песков - ред.) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит конфликт за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко», - сообщает NBC.

Также представитель Кремля упрекнул Вашингтон в выброшенных «на ветер» долларах налогоплательщиков, которые пошли на военную помощь киевскому режиму.

Накануне в ходе пресс-конференции Владимир Путин назвал русских и украинцев единым народом. Глава государства подчеркнул, что Москва десятилетиями пыталась выстроить нормальные отношения с официальным Киевом.

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