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Пентагон: США имеют $9 млрд согласованной помощи Украине

Вашингтон намерен ускорить передачу военной помощи Киеву не только из-за смены власти в Белом доме, но и в связи с ситуацией на поле боя.
Ирина Егорова 2024-11-13 06:36:17
© Фото: defense.gov

На сегодняшний день у министерства обороны США для Украины есть $9,3 млрд военной согласованной помощи, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«У нас всего $7,1 млрд в рамках инициативы PDA: это включает $4,3 млрд на 2024 финансовый год, плюс $2,8 млрд возвращенных средств. А также $2,21 млрд, остающихся средств USAI», - сказал представитель Пентагона на брифинге.

По его словам, Вашингтон намерен ускорить передачу очередного транша киевскому режиму, во-первых, из-за смены власти в Белом доме, во-вторых, в связи с ситуацией на поле боя.

Украине также могут в ближайшее время перепасть средства от замороженных российских активов. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС по иностранным делам на следующей неделе. 

Также администрация действующего президента США Джо Байдена располагает остатком финансовой помощи украинским властям в размере шести миллиардов долларов. Их также планируют перенаправить как можно скорее. Так как в США, Евросоюзе и Украине предполагают, что с приходом Трампа к власти поставки вооружений Киеву могут прекратиться.

По мнению главы венгерского МИД Петер Сийярто, поставками оружия ВСУ ничего не удалось изменить на поле боя - они лишь увеличили объем оружия по обе стороны поля боя и унесли больше жизней, приведя к затягиванию вооруженного конфликта. 

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Пентагон #военная помощь #финансирование
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