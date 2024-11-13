На сегодняшний день у министерства обороны США для Украины есть $9,3 млрд военной согласованной помощи, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«У нас всего $7,1 млрд в рамках инициативы PDA: это включает $4,3 млрд на 2024 финансовый год, плюс $2,8 млрд возвращенных средств. А также $2,21 млрд, остающихся средств USAI», - сказал представитель Пентагона на брифинге.

По его словам, Вашингтон намерен ускорить передачу очередного транша киевскому режиму, во-первых, из-за смены власти в Белом доме, во-вторых, в связи с ситуацией на поле боя.

Украине также могут в ближайшее время перепасть средства от замороженных российских активов. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС по иностранным делам на следующей неделе.

Также администрация действующего президента США Джо Байдена располагает остатком финансовой помощи украинским властям в размере шести миллиардов долларов. Их также планируют перенаправить как можно скорее. Так как в США, Евросоюзе и Украине предполагают, что с приходом Трампа к власти поставки вооружений Киеву могут прекратиться.

По мнению главы венгерского МИД Петер Сийярто, поставками оружия ВСУ ничего не удалось изменить на поле боя - они лишь увеличили объем оружия по обе стороны поля боя и унесли больше жизней, приведя к затягиванию вооруженного конфликта.