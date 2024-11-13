Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково защищает не Польшу

Президент Польши вместе с представителями Североатлантического альянса открывают базу противоракетной обороны Aegis. Огромными ножницами разрезают красную ленточку. Только получается не сразу.

Дальше - выступление для прессы. Дуда раскрывает карты.

«Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы в 2008-м. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, мы говорим о защите дальних территорий от баллистических ракет"», - говорит президент Польши.

База находится в поселке Редзиково. Ее передали под командование войск США. Рядом - Балтийское море. А до границы с Россией всего 165 километров. На базе размещены американские системы противоракетной обороны, способные перехватывать баллистические ракеты.

«Это будет сплошное радиолокационное поле, которое на удалении до 500-600 км будет сканировать нашу территорию. Эта база является элементом агрессии против российской Федерации. Она кроме того, что является противоракетной, - с нее спокойно могут быть запущены ракеты, которые будут наносить удары по российской территории», - говорит полковник в отставке, главный редактор ИА ANNA NEWS Анатолий Матвийчук.

На базе в Редзиково - три установки вертикального пуска, 24 ракеты, радар и система управления огнем. Аналогичный комплекс развернули в Румынии в 2016-м. Ранее в США заявляли: якобы базы не направлены против России. Успокаивали: мол, все для защиты Европы от потенциальных угроз, исходящих из Ирана.

Это ложь, говорит официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин еще с американским президентом Бушем-младшим вел переговоры и выражал обеспокоенность в связи с планами США.

«Все эти планы с самого начала верстались как попытка военного сдерживания нашего потенциала, потенциала Российской Федерации. Это подтверждение правоты президента Путина. Эти планы продолжают реализовываться. Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ», - сказал пресс-секретарь президента.

В ответ Россия будет принимать меры для сохранения военного баланса, заявил Песков. Между тем, Польша пытается огородиться от нашей страны. Варшава приступила к строительству новых фортификационных сооружений на границах - с Белоруссией на востоке и с Россией на западе. Цена вопроса - 2,5 миллиарда долларов.

«Мы хотим добиться мира. "Восточный щит" на границе Польши с Белоруссией и Россией - гарантия того, что ситуация никогда не дойдет до открытой конфронтации. Это важно также и потому, что наша граница является границей Европейского союза и НАТО. Граница Польши с Россией и Белоруссией будет самой защищенной и инновационной в Европе», - заявил Цезарий Томчик, заместитель министра обороны Польши.

Два года назад Польша возвела стену с Белоруссией. Высота - 5 метров, длина - 187 километров. Потратили 350 миллионов долларов. Но сооружение оказалось дырявым. Будут восстанавливать. Миллиарды евро Польша тратит и на вооружение. Из последнего - закупили несколько сотен гаубиц К9. Очередная партия приехала из Южной Кореи. А сейчас Варшава еще озабочена вопросом - сколько же денег в очередной раз дать Украине. При этом хотят использовать замороженные российские активы.

«Нас ждет драматичное заседание Совета по иностранным делам на следующей неделе. Будут обсуждаться важные решения о том, готовы ли мы предоставить реальные денежные средства - например, замороженные российские активы на поддержку Украины», - заявил Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши.

На днях на сайте президента Польши опубликовали список того, что уже отправили на Украину. Это больше 600 танков и БТРов. Три десятка вертолетов и самолетов. Дроны, ракетные комплексы, боеприпасы. В общем - на 3,5 миллиарда долларов. Это эквивалентно 5 процентам ВВП страны. А теперь в Польше есть американская база Aegis. Военные эксперты говорят - с нее в том числе могут сбивать российские ракеты на территории Украины.