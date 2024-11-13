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Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России

По словам президента Польши, изначально предполагалось, что база ПРО будет служить для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана.
Владимир Рубанов 2024-11-13 18:57:20
© Фото: defense.gov

База противоракетной обороны США Aegis в Редзиково направлена против России, признал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает rmf24.

По его словам, изначально предполагалось, что база ПРО будет служить для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана. Дуда рассказал, что впервые узнал о ней в 2008 году. Тогда, по его словам, президент Лех Качиньский сказал ему, что система будет защищать не Польшу, а «дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана».

Однако, добавил Дуда, теперь база в основном направлена против России.

«Весь мир ясно увидит, что это уже не российская сфера влияния», - сказал президент Польши.

В среду в Польше официально открылась база ПРО Aegis в Редзиково. Она расположена в 165 километрах от границы с Россией. В церемонии открытия участвовали президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

База состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие базы - это попытка сдержать военный потенциал России. По его словам, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.

#ПРО #Польша #сша #Иран #Анджей Дуда #Aegis #Редзиково #база #Mk 41 VLS #Standard Missile-3
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