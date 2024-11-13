Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие американской базы Aegis в Польше - это попытка сдержать военный потенциал России.

«Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Базу на территории Польши откроют сегодня. В церемонии открытия будет участвовать высшее руководство Польши, включая президента республики - он прибудет из Азербайджана, где находится с торжественным визитом.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это не означает изменения целей специальной военной операции.