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Кремль: открытие базы США в Польше ведет к мерам РФ ради паритета сил

Дмитрий Песков отметил, что база создана в рамках попытки сдерживания военного потенциала России.
Тимур Шерзад 2024-11-13 12:02:28
© Фото: Robert Michael, dpa, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие американской базы Aegis в Польше - это попытка сдержать военный потенциал России.

«Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 

Базу на территории Польши откроют сегодня. В церемонии открытия будет участвовать высшее руководство Польши, включая президента республики - он прибудет из Азербайджана, где находится с торжественным визитом. 

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это не означает изменения целей специальной военной операции.

#в стране и мире #Польша #база сша #Дмитрий Песков
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