США открыли военную базу в Польше в 165 км от российской границы

Соединенные Штаты Америки открыли базу противоракетной обороны Aegis на севере Польши, в населенном пункте Редзиково. Она находится всего в 165 километрах от российской границы.

В составе базы - радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3. В церемонии открытия военной базы приняли участие президент Польши Анджей Дуда и генсекретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие военной базы США в Польше ведет к принятию соответствующих мер со стороны РФ ради обеспечения паритета.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал открытие базы ПРО, отметив, что она обозначает «вечное присутствие войск США на польской территории».