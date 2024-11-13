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США открыли военную базу в Польше в 165 км от российской границы

На церемонию открытия базы приехали президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Тимур Шерзад 2024-11-13 16:37:29
© Фото: (@MON_GOV_PL) on X

Соединенные Штаты Америки открыли базу противоракетной обороны Aegis на севере Польши, в населенном пункте Редзиково. Она находится всего в 165 километрах от российской границы. 

В составе базы - радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3. В церемонии открытия военной базы приняли участие президент Польши Анджей Дуда и генсекретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие военной базы США в Польше ведет к принятию соответствующих мер со стороны РФ ради обеспечения паритета.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал открытие базы ПРО, отметив, что она обозначает «вечное присутствие войск США на польской территории». 

#в стране и мире #Польша #сша #военная база #Aegis
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