«Безопасность - это Трамп»: жители США объяснили свой выбор президента

На этой неделе в США прошли президентские выборы, на которых Дональд Трамп обошел свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис. Он набрал 277 голосов выборщиков, в то время как за нее проголосовали 226 человек. Реакция американцев на итоги выборов была неоднозначной.

«Я голосую за Трампа. Это безопасность нашей страны, стабильная экономика, хорошее образование. Это все Трамп», - призналась одна из жительниц.

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его семья стали для большинства олицетворением возрождения традиционной Америки. Америки, с которой боролись демократы. Их проигравший лидер - Камала Харрис - молчала почти двое суток. А после все-таки вышла к своим сторонникам с натужной улыбкой и речью с одной единственной мыслью: поражение признано.

«У нас сейчас разные эмоции, но нам нужно принять итоги. Я поговорила с Трампом, сказала, что мы поможем им с передачей власти, мирной передачей власти. Молодым людям которые меня смотрят, я хочу сказать, что это окей - чувствовать себя грустными и разочарованными», - сказала она.

А чувствовать себя грустным было кому. «Истерика» - вот максимально точное слово, которым можно охарактеризовать реакцию демократического, леволиберального сообщества. СМИ Демократической партии даже запустили в соцсетях хештег, который мог бы показаться ироничным - «либеральные слезы».

Некоторые девушки заявили, что отныне отказываются от каких либо отношений с мужчинами, включая просто знакомства и свидания, в знак протеста против триумфа Дональда Трампа. Некоторые даже бросали своих мужчин, посмевших проголосовать за кандидата от республиканцев.

«Я жутко расстроена результатами выборов этим утром. Я решила, что в следующие 4 года я отказываюсь от интимной связи с мужчинами. Я хочу вдохновить других женщин оставаться одинокими, чтобы бороться за наши права», - заявила одна из сторонниц Харрис в интернете.

В Голливуде началась настоящая паника. В ходе предвыборной гонки все новые и новые звезды первой величины присягали Харрис и грозились уехать из США в случае победы Трампа. И теперь Штаты рискуют потерять таких людей как Леди Гага, Роберт Де Ниро, Билли Айлиш, Джулия Робертс, Джордж Клуни и многих других. А актеры Ричард Гир и Том Хэнкс уже исполнили это обещание, продав имущество и покинув США.

Подробнее о том, как проходила предвыборная гонка и как жители США восприняли результаты, смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».