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Американцы укорили Харрис в том, что она слишком много думает о Трампе

В Соединенных Штатах считают, что Харрис следовало бы заявлять о мерах в стране, которые она примет в случае прихода к власти, а не упоминать оппонента Трампа.
Дарина Криц 2024-10-25 03:21:39
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис обвинили в чрезмерном внимании к оппоненту - кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. По мнению американцев, Харрис больше думает о Трампе, чем о ситуации в стране.

Консультант по политическим вопросам Фрэнк Лунц заявил, что ей задали вопрос, что Харрис думает о ситуации на границе с Мексикой. Но та сразу же переключилась на Дональда Трампа, и упомянула его дважды за пять секунд. Что ей следовало сделать в этой ситуации, уверен Лунц, так это сказать «Вот что я сделаю в первый час, день, неделю. Будут приняты следующие меры». Но кандидат в президенты ничего из этого не сделала.

В США чем ближе дата 5 ноября, тем более жесткие методы борьбы выбирают кандидаты на выборах президента. В попытках в последний момент перетянуть на свою сторону электорат, демократы усиливают атаку на Трампа. В борьбе за голоса темнокожих и выходцев из Латинской Америки демократы выдают компромат, рассчитанный именно на эту аудиторию.

The Atlantic, например, утверждает, что Трамп отнесся неуважительно к погибшим испаноязычным американским солдатам. Республиканец якобы возмущался тратами на их похороны, которые обещал оплатить. Впрочем, все это оказалось не больше, чем выдумкой.

Показательны цифры и социальных опросов. Согласно последним данным WSJ, Дональд Трамп на два процента вырывается вперед, но это все еще гонка ноздря в ноздрю. Камала Харрис анонсирует сокрушительный удар по Трампу, и уже в следующий вторник она выступит с неким «заключительным аргументом».

В свою очередь Трамп называл Харрис угрозой американской демократии. Кроме этого, он считает ее худшим вице-президентом в истории страны. По словам республиканца, в мире потешаются над ней так, как раньше смеялись над главой Белого дома Джо Байденом.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Камала Харрис #кандидат в президенты #выборы-2024
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