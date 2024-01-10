Восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле

Не менее восьми человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль, передает RT. Также три человека ранены, в том числе полицейский - он получил огнестрельное ранение, сгорели два автомобиля и мотоцикла, сообщил представитель силового блока.

Мэр города Акилес Альварес сообщил, что за день было получено более 1 900 сообщений о преступлениях и беспорядках.

Безопасность страны пошатнулась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды «Лос-Чонерос» по кличке «Фито». Позже убежал из исправительной колонии еще один лидер другой крупнейшей банды «Лос-Лобос».

Сейчас в стране объявлено чрезвычайное положение, введен комендантский час и подписан указ президентом Эквадора Даниэлем Нобоа по введению «внутреннего вооруженного конфликта». Этому предшествовало вторжение преступников в здание телеканала TC Televisión и захват в заложники журналистов, которые вели прямой эфир из студии в Гуаякиле.

Посольство России в Эквадоре настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в страну и добавила, что не располагает информацией о пострадавших россиянах.