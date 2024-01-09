Президент Эквадора объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта»

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, который вводит в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Об этом он сообщил в X (ранее Twitter).

Своим указом Нобоа объявил «транснациональные организованные преступные группы» террористическими организации и воюющими негосударственными субъектами. В документе перечислены 22 таких группировки и организации.

Президент распорядился провести мобилизацию вооруженных сил и национальной полиции для защиты суверенитета и территориальной целостности от этих группировок. Вооруженным силам предписано провести операции по нейтрализации бандитов.

Ранее в Гуаякиле в студию местного телеканала в прямом эфире ворвались вооруженные люди в капюшонах и масках. Они взяли в заложники телеведущих и заявили о минировании приемной телеканала.

Их нападение связывают с тем, кто ранее из местной тюрьмы пропал известный бандит Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито, который провел там уже 12 лет и которого должны были охранять в особом режиме. Считается, что прямо из камеры он руководил крупной мафиозной группировкой «Лос Чонерос» («люди из города Чоне»).

После его пропажи президент Эквадора объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предполагало некоторые ограничения: в частности, запрет на публичные собрания и комендантский час.

В ходе президентской гонки в Эквадоре летом 2023 года на митинге убили одного из кандидатов, разоблачавших мафию - Фернандо Вильявисенсио. Шестерых задержанных по подозрению в этом преступлении позже убили в тюрьме. Предполагается, что за убийством политика стоял Фито.