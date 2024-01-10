В посольстве РФ настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в Эквадор

Посольство России в Эквадоре настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну из-за беспорядков, вызванных резким ухудшением криминогенной обстановки и введенном режимом ЧП в стране.

«Посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время. Информацией о пострадавших россиянах Посольство России в Эквадоре не располагает», - сказано в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.

В ведомстве также объяснили, что на фоне бунтов заключенных в 6 эквадорских тюрьмах резко активизировались организованные преступные группировки. Президент страны Даниэль Нобоа издал указ о введении на всей территории государства режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней. Он подразумевает комендантский час с 23.00 до 5.00, временную отмену неприкосновенности жилищ, транспорта и тайны переписки с заключенными.

Напомним, что накануне преступники ворвались в студию эквадорского телеканала ТК Телевисьон» и «Гамависьон» в городе Гуаякиле и Кито, взяли в заложники ведущих новостей и других журналистов. Позже силами спецназа студии телеканалов были освобождены, сотрудники не пострадали, а нападавшие - задержаны.

В тюрьмах Эквадора происходят беспорядки, фиксируются нападения на полицейских, преступники поджигают автомобили, заправки. В результате столкновений между преступниками и правоохранителями имеются жертвы среди полицейских и гражданского населения, уточняется в сообщении. Также подчеркнуто, что до 12 января все государственные и образовательные учреждения будут работать в дистанционном формате.