Лидер второй крупнейшей банды Эквадора бежал из тюрьмы на фоне беспорядков

Главарь второй крупнейшей преступной группировки Эквадора «Лос-Лобос», бежал из тюрьмы после организованных там беспорядков, сообщила служба исполнения наказаний.

Бандит Фабрисио Колон Пико совершил побег из исправительного учреждения Чимборасо №1 в городе Риобамба. Ему удалось скрыться от полиции и армии, но его поиски продолжаются, передает РИА Новости.

Генпрокуратура Эквадора заявила, что всего из местных тюрем сбежали 39 заключенных. 17 беглецов уже пойманы.

Сейчас заключенные из пяти тюрем Эквадора взяли в заложники 125 сотрудников охраны и 14 административных работников. В некоторых тюрьмах продолжаются митинги и беспорядки.

Ранее из тюрьмы бежал опаснейшего бандита Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу «Фито» - лидер самой многочисленной банды страны «Лос-Чонерос».

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в связи с побегом лидера наркокартеля «Лос Чонерос» объявил в республике чрезвычайное положение. В ответ вооруженные банды начали массовые беспорядки, похищения полицейских и погромы.

После вооруженного вторжения на телеканал, где преступники взяли в заложники ведущих прямого эфира, Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии «нейтрализовать» преступные группировки, численность которых достигает десятки тысяч участников.