Вооруженные люди в прямом эфире захватили в заложники телеведущих в Эквадоре

Вооруженные люди в масках ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире. Об этом пишет газета El Universo.

Больше 10 неизвестных людей зашли и захватили записывающее оборудование телеканала, сообщает издание. По некоторым данным, в приемной было заложено взрывное устройство. Люди в капюшонах показывали куски динамита, говорится в сообщении.

Нападение произошло во второй половине дня во вторник, 9 января. После того как в помещения телеканала вошли люди с оружием и в капюшонах, некоторые корреспонденты спрятались в санузлах, другие - в офисах.

«Они хотят нас всех убить, помогите нам», - пишут журналисты.

На кадре из прямого эфира видны шесть мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы в Гуаякиле исчез известный бандит Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито. Он сидел в камере уже 12 лет и при этом возглавлял крупную группировку «Лос Чонерос» («люди из города Чоне»).

Вильямара содержали в той части тюрьмы, которую должны были усиленно охранять. После его исчезновения президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней. Оно предусматривает запрет на публичные собрания и комендантский час. Глава государства заявил, что «наркотеррористические группировки» хотят запугать власти и жителей Эквадора.

Нобоа победил на президентских выборах в октябре 2023 года, после того как на предвыборном митинге был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио. А потом шестеро подозреваемых в причастности к этому убийству были убиты в тюрьме.

В причастности к убийству Вильявисенсио подозревают пропавшего из тюрьмы Фито и группировку «Лос Чонерос». Сообщается, что он угрожал политику.