Второй «саммит мира» по Украине не состоится в ноябре

Второй саммит по Украине не состоится в ноябре. Об этом заявила советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная. При этом она отметила, что для его проведения к этому времени все должно быть готово.

«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана второго саммита», - приводит слова Заривной телеканал ТСН.

При этом в офисе Зеленского не указали, переносится ли конференция на другую дату или она отменена вовсе.

Напомним, что первая мирная конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне этого года. На нее были приглашены представители 92 стран - при этом Россия в мероприятии не участвовала, так же как и Китай, Пакистан, Мексика, Саудовская Аравия и ряд других крупных стран. Часть представителей государств покинули саммит до его окончания. Итоговый документ с планом мирного урегулирования конфликта подписали только 76 стран-участников - при этом он был написан в максимально мягких формулировках. В МИД назвали прошедший саммит провальным.

Владимир Путин за два дня до начала конференции предложил Киеву план прекращения конфликта. Он включает вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международном уровне, а также отмену западных санкций, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.