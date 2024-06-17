МИД России назвал конференцию по Украине провальной

Москва считает провальным саммит в Швейцарии по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, почти половина приглашенных «отказалась заниматься политическим туризмом», а попытки представить эту конференцию, как событие «вселенского масштаба» обернулись полным фиаско.

«Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала», - цитирует РИА Новости Марию Захарову.

Как она сообщила, многие из этих стран проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Киев и Запад изначально не собирались искать пути мирного урегулирования украинского кризиса. Захарова заявила, что Западу «нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий».

Ранее страны БРИКС отказались подписать декларацию конференции по Украине в Швейцарии. Подписи не поставили Бразилия, Колумбия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Ватикан, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. В то же время декларацию подписали Словакия, Сербия, Аргентина, Грузия, Турция и Венгрия.