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МИД России назвал конференцию по Украине провальной

По словам Захаровой, западные страны и Киев изначально не собирались искать пути мирного урегулирования конфликта.
Игнат Далакян 2024-06-17 20:17:07
© Фото: Moncloa, Keystone Press Agency Global Look Press

Москва считает провальным саммит в Швейцарии по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, почти половина приглашенных «отказалась заниматься политическим туризмом», а попытки представить эту конференцию, как событие «вселенского масштаба» обернулись полным фиаско.

«Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала», - цитирует РИА Новости Марию Захарову.

Как она сообщила, многие из этих стран проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Киев и Запад изначально не собирались искать пути мирного урегулирования украинского кризиса. Захарова заявила, что Западу «нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий».

Ранее страны БРИКС отказались подписать декларацию конференции по Украине в Швейцарии. Подписи не поставили Бразилия, Колумбия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Ватикан, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. В то же время декларацию подписали Словакия, Сербия, Аргентина, Грузия, Турция и Венгрия.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД России #конференция #Швейцария
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