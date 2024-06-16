Премьер Японии Кисида пробыл на саммите по Украине 2,5 часа

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл в Швейцарии на так называемой мирной конференции по Украине 2,5 часа, после чего вернулся обратно на родину. Подсчеты представило агентство РИА Новости.

На саммите японский глава выступил с речью, принял участие в фотосессии, после чего направился в Цюрих и оттуда в Японию. Перед конференцией Кисида присутствовал на саммите «Большой семерки» G7 в Италии.

Напомним, конференция по Украине проходит 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россия на встрече не присутствует, от участия также отказалась китайская сторона.

В начале конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что достичь мира на Украине без России невозможно. Он также покинул мероприятие досрочно, как и представитель США вице-президент Камала Харрис.