Страны БРИКС отказались подписать декларацию конференции по Украине

Итоговый документ конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран из 91, сообщает ТАСС.

Не поставили подписи под коммюнике Бразилия, Колумбия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Ватикан, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд.

В то же время декларацию подписали Венгрия, Словакия, Сербия, Аргентина, Турция и Грузия.

Так называемая мирная конференция по Украине прошла в эти выходные в Швейцарии. Россия в ней не участвовала, как и Китай. Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин поддержит настоящую мирную конференцию, которую бы признали и Москва, и Киев.

Часть представителей государств покинули саммит до его окончания.

Владимир Путин за два дня до начала конференции предложил Киеву план прекращения конфликта. Он включает вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международном уровне, а также отмену западных санкций, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.