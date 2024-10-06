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Илон Маск выступил на митинге Трампа в Пенсильвании

Предприниматель пришел в черной бейсболке MAGA.
Владимир Рубанов 2024-10-06 02:11:04
© Фото: @alx, Х

Бизнесмен Илон Маск вышел на сцену на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания. Предприниматель пришел в черной бейсболке MAGA и внимательно слушал речь бывшего президента, прежде чем подняться на трибуну.

Появившись в этом образе, Маск пошутил, что он «не просто MAGA, а темный MAGA». Это отсыл к мему «Темный Брэндон» - «альтер-эго» Джо Байдена в черном.

«Знаете ли, настоящая проверка характера человека - это то, как он ведет себя под огнем, верно? И у нас был один президент, который не мог подняться на лестничный пролет, а другой сжимал кулаки после того, как в него выстрелили», - приводит слова Маска Fox News.

Маск ранее впервые заявил, что поддержит Трампа, и выделил деньги на его предвыборную кампанию. Прежде он говорил, что придерживается нейтральной позиции в политике.

Дональд Трамп выступает в Батлере, где он пережил покушение в июле. На мероприятии присутствуют кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс и семья погибшего во время стрельбы человека.

50-летний пожарный Кори Комператор находился на июльском митинге в Батлере неподалеку от Трампа и был смертельно ранен. После первых выстрелов он закрыл собой свою семью. Экс-президент почтил его память минутой молчания.

#сша #Дональд Трамп #покушение #илон маск #митинг #Пенсильвания #выборы президента США #выборы-2024 #батлер
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