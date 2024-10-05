Трамп прибыл на митинг в Батлер, где на него было совершено покушение

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп прибыл в Батлер (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение. Здесь он проведет предвыборный митинг со своими сторонниками.

На этот раз штаб кандидата в президенты значительно усилил меры охраны - на крышах можно было заметить снайперов, следящих за порядком, передает РИА Новости.

Напомним, что в бывшего президента стреляли 13 июля с крыши здания в районе проведения митинга. Трамп был ранен в ухо. Стрелок был сразу же ликвидирован. Это оказался 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс. По данным ФБР, он не имел сообщников. В результате, один человек погиб, еще двое пострадали.

Второе за последнее время покушение на Трампа произошло 15 сентября во Флориде у гольф-клуба, в котором был политик. Тогда агент Секретной службы заметил в кустах мужчину с автоматом и задержал его.