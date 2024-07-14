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Маск сравнил Трампа с Рузвельтом после покушения

Бизнесмен поддержал кандидата-республиканца.
Владимир Рубанов 2024-07-14 02:34:31
© Фото: Donald J Trump, YouTube

Американский миллиардер Илон Маск поддержал кандидата в президенты США Дональда Трампа после стрельбы на его митинге в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Х.

«Надеюсь на его быстрое выздоровление», - написал бизнесмен.

Маск написал также, что США не знали кандидата «круче» со времен 26-го президента Теодора Рузвельта.

Представители Трампа заявили, что он в порядке и проходит медобследование после стрельбы на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. По последним данным экс-президент США получил огнестрельное ранение. Он быстро нырнул за подиум, когда агенты из его охраны ворвались на сцену, а из толпы раздались крики. Его кортеж покинул место проведения мероприятия.

Полиция начала освобождать территорию ярмарки вскоре после того, как Трамп покинул сцену. Местные офицеры заявили, что это место преступления.

Ранее сообщалось, что Маск сделал крупное пожертвование в избирательный фонд Трампа.

#сша #Дональд Трамп #покушение #илон маск #митинг #Пенсильвания #выборы-2024
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