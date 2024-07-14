WTAE: один человек погиб во время стрельбы в Трампа

Как минимум один человек погиб во время стрельбы в Трампа, передает местный телеканал WTAE со ссылкой на прокурора округа Батлер, где выступал экс-президент. Сообщается, что погибший был сторонником Трампа. Данную информацию подтверждает и The Washington Post, заявляя, что погибший при стрельбе в Пенсильвании - один из участников митинга кандидата в президенты.

По информации Fox News в толпе несколько человек получили ранения. Официальной информации пока нет.

В начале его выступления раздались звуки стрельбы, Трамп прервал речь и спрятался за трибуной. После чего его срочно увели со сцены и направили в местную больницу. У Трампа ранено ухо, но, с его слов, он чувствует себя в порядке.