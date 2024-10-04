ЦАХАЛ ударил по погранпереходу между Ливаном и Сирией

Сегодня израильская армия нанесла удар по пограничному переходу между Ливаном и Сирией. В результате атаки была повреждена дорога, ведущая к КПП. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев.
На проезжей части остались две огромные воронки, которые мешают проезду автомобилей. Теперь люди вынуждены пешком, с вещами, колясками и детьми пересекать границу, чтобы попасть в Сирию.
Напомним, в конце этого сентября ЦАХАЛ на юге Ливана начал наземную операцию против «Хезболлы». Действия сухопутных войск поддерживаются ВВС и артиллерией.
Параллельно израильские войска наносят удары по целям в Бейруте и других частях Ливана.
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