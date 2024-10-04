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ЦАХАЛ ударил по погранпереходу между Ливаном и Сирией

На дороге возле КПП остались две воронки, которые препятствуют проезду машин.
Андрей Лазарев 2024-10-04 16:18:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня израильская армия нанесла удар по пограничному переходу между Ливаном и Сирией. В результате атаки была повреждена дорога, ведущая к КПП. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев.

На проезжей части остались две огромные воронки, которые мешают проезду автомобилей. Теперь люди вынуждены пешком, с вещами, колясками и детьми пересекать границу, чтобы попасть в Сирию.

Напомним, в конце этого сентября ЦАХАЛ на юге Ливана начал наземную операцию против «Хезболлы». Действия сухопутных войск поддерживаются ВВС и артиллерией.

Параллельно израильские войска наносят удары по целям в Бейруте и других частях Ливана.

#сирия #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #атака #удар #наш эксклюзив
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