ЦАХАЛ атаковал штаб разведки и центр связи «Хезболлы» в Бейруте

Армия Израиля ударила по объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Под атаку ЦАХАЛ попали боевики «Хезболлы», разведывательный штаб, центр связи и другая инфраструктура.

«Некоторое время назад истребители ВВС, действуя на основе разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удары по целям, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте», - следует из сообщения армии Израиля.

По данным ЦАХАЛ, штаб разведки шиитского движения собирал информацию об Израиле и армии еврейского государства. Помимо этого, они утверждают, что он координировал стратегические возможности сбора сведений.

Ранее стало известно о первых потерях ЦАХАЛ в ходе операции на юге Ливана. Погибли восемь бойцов, три капитана, два штаб-сержанта и три сержанта первого класса в результате наземной операции, которая началась 1 октября.