СМИ раскрыли обстоятельства смерти Насраллы

Обстоятельства смерти духовного лидера и генерального секретаря шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасана Насраллы установлены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседника агентства, тело Насраллы найдено и находится в целости и сохранности. Причиной смерти лидера «Хезболлы» стала тупая травма, заявили два источника.

«На его теле не было прямых ранений и, по всей видимости, причиной смерти стала тупая травма от силы взрыва», - говорится в сообщении.

В пятницу Израиль произвел серию авиаударов по пригороду Бейрута, которые, по данным Al-Arabiya, преследовали цель убийства Насраллы.

О гибели лидера ливанского движения стало известно 28 сентября. Сначала об этом заявил ЦАХАЛ, затем «Хезболла» подтвердила этот факт.