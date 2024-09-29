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СМИ раскрыли обстоятельства смерти Насраллы

По данным источников, на его теле нет прямых ранений.
Мария Зайцева 2024-09-29 16:34:11
© Фото: Icana News Agency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Обстоятельства смерти духовного лидера и генерального секретаря шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасана Насраллы установлены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседника агентства, тело Насраллы найдено и находится в целости и сохранности. Причиной смерти лидера «Хезболлы» стала тупая травма, заявили два источника.

«На его теле не было прямых ранений и, по всей видимости, причиной смерти стала тупая травма от силы взрыва», - говорится в сообщении.

В пятницу Израиль произвел серию авиаударов по пригороду Бейрута, которые, по данным Al-Arabiya, преследовали цель убийства Насраллы.

О гибели лидера ливанского движения стало известно 28 сентября. Сначала об этом заявил ЦАХАЛ, затем «Хезболла» подтвердила этот факт.

#Израиль #Хезболла #ЦАХАЛ #гибель #обстоятельства #Хасан Насралла
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