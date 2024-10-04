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Al Hadath: новые удары по Бейруту направлены против преемника Насраллы

Десятки взрывов прогремели в пятницу в южном пригороде ливанской столицы.
Владимир Рубанов 2024-10-04 01:34:26
© Фото: Marwan Naamani dpa, Global Look Press

Израильский удар по Бейруту был направлен против высокопоставленного представителя «Хезболлы» Хашема Сафиеддина, сообщил репортер Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на израильский источник. О том же сообщает арабский телеканал Al Hadath.

Сафиеддин является вторым лицом в «Хезболле» и кандидатом на пост лидера партии после убийства Хасана Насраллы.

По словам израильских чиновников, Сафиеддин скрывается в самых глубоких убежищах шиитского движения.

Источник в министерстве транспорта Ливана подтвердил телеканалу, что израильские удары пришлись по району международного аэропорта Бейрута. По аэропорту не было прямого попадания и он не прекратил работу.

По словам источника, близкого к «Хезболле», один израильский удар был нацелен на склад, расположенный рядом с аэропортом Бейрута. Кроме того, Израиль также совершил два налета на город Хиам на юге Ливана.

В «Хезболле» сообщили о мощнейших последовательных израильских ударах, от которых сотрясались здания. Звуки взрывов было слышно за пределами Бейрута. ВВС Израиля нанесли более 15 ударов в районе аэропорта. Взрывы звучали в тех районах, где находятся объекты «Хезболлы» и проживают ее сторонники.

Генеральный секретарь шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасан Насралла был убит в результате израильского бомбового удара по южному пригороду Ливана 27 сентября.

#Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #авиаудары #Бомбардировки #Хасан Насралла #Хашем Сафиеддин
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