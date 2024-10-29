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Байден заявил, что встревожен событиями в Грузии

По его словам, парламентские выборы якобы сопровождались «запугиванием и принуждением избирателей».
Ирина Егорова 2024-10-29 23:38:41
© Фото: Chris Emil JanÃƒÅ�EnKeystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Джо Байден «встревожен» событиями в Грузии, а именно «недавним отступлением страны от демократии».

По его словам, прошедшие парламентские выборы в Грузии якобы сопровождались «запугиванием и принуждением избирателей».

Американского лидера тревожит тот аспект, что принятый в Грузии закон об иностранном влиянии «копирует российские законы», передает РИА Новости.

Напомним, что выборы в парламент в Грузии состоялись 26 октября. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали 53,92% голосов. Четыре оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов граждан. Позже стало известно о том, что все оппозиционные партии отказались от мандатов и потребовали повторного голосования под «международным администрированием».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов в парламент из-за, по ее словам, «тотальной фальсификации». После прошедших выборов страну охватила волна митингов - протестующие выходят к зданию парламента, чтобы публично заявить о своем протесте.

Власти США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями», если официальный Тбилиси не изменит политический курс и не сменит его с антидемократического на евро-атлантический. 

#Выборы #Грузия #байден #Парламент
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