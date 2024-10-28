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США выступили с угрозами в адрес Грузии после провала оппозиции

Двадцать шестого октября в Грузии состоялись парламентские выборы, уверенную победу на которых одержала правящая партия «Грузинская мечта».
Ян Брацкий 2024-10-28 22:11:17
© Фото: Valerie Plesch dpa Global Look Press

Власти США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями», если официальный Тбилиси не изменит политический курс. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», - цитирует Миллера РИА Новости.

Миллер добавил, что Вашингтон присоединяется к призывам международных наблюдателей подробно расследовать якобы имевшие место нарушения в ходе голосования.

Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» одержала на них победу, набрав 53,93%. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, заручившиеся суммарной поддержкой 37,78% избирателей. Позже стало известно о том, что все оппозиционные партии отказались от мандатов и потребовали повторного голосования под «международным администрированием».

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе уже заявил, что новый парламент Грузии начнет свою работу, несмотря на возмущения оппозиции, недовольной результатами выборов. Кобахидзе также заявил, что любые попытки противостоять конституционному строю обречены на провал.

Ранее стало известно о причастности снайперов к организации провокаций на массовых протестах в Грузии. Подготовленные на Украине стрелки съезжаются в страну для участия в очередной «цветной революции».

#сша #Выборы #голосование #Грузия #протесты #оппозиция #Парламент
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