ТАСС: в Грузию на протесты прибыли подготовленные на Украине снайперы

К организации провокаций на массовых протестах в Грузии причастны снайперы, которые проходят подготовку на Украине. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в регионе.

«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», - сказал источник.

Вечером в понедельник 28 октября в Тбилиси состоялась демонстрация, организованная оппозицией, против итогов выборов в парламент Грузии. Многие протестующие несли в руках флаги Украины и Евросоюза, их можно было купить недалеко от места проведения митинга.

Напомним, сегодняшняя демонстрация состоялась после призыва грузинского президента Саломе Зурабишвили. Она отказалась признать результаты голосования и объявила о проведении масштабной акции протеста.