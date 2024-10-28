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ТАСС: в Грузию на протесты прибыли подготовленные на Украине снайперы

По данным источника агентства, это делается для того, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию.
Елизавета Кондрикова 2024-10-28 21:22:54
© Фото: Nicholas Muller, Keystone Press Agency Globallookpress

К организации провокаций на массовых протестах в Грузии причастны снайперы, которые проходят подготовку на Украине. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в регионе.

«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», - сказал источник.

Вечером в понедельник 28 октября в Тбилиси состоялась демонстрация, организованная оппозицией, против итогов выборов в парламент Грузии. Многие протестующие несли в руках флаги Украины и Евросоюза, их можно было купить недалеко от места проведения митинга.

Напомним, сегодняшняя демонстрация состоялась после призыва грузинского президента Саломе Зурабишвили. Она отказалась признать результаты голосования и объявила о проведении масштабной акции протеста.

#Грузия #Тбилиси #Парламент #Саломе Зурабишвили #выборы в грузии #протесты в грузии
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