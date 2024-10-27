Президент Грузии Зурабишвили отказалась признать итоги выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов в парламент. Об этом она сообщила на брифинге.

«Я не признаю эти выборы», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook*( признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Зурабишвили, на выборах имела место «тотальная фальсификация». Однако известно, что она подвергала критике усилия партии «Грузинская мечта» по проведению в стране реформ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у страны сейчас нет дипломатических отношений с Россией, а также планов по их выстраиванию.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Победу на них одержала партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали 53,92% голосов. Четыре оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов граждан.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.