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Протестующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси

Они прошлись маршем по центру грузинской столицы, акцию протеста организовала оппозиция, выступающая против итогов парламентских выборов.
Елизавета Кондрикова 2024-10-29 20:42:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В грузинской столице Тбилиси состоялся марш оппозиции, которая выступает против результатов недавних парламентских выборов в стране. Группа людей собралась у здания парламента, сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

На кадрах видно, что у парламента дежурят правоохранители. Протестующие прошлись шествием по центру столицы с флагами Грузии и ЕС в руках. По сравнению со вчерашней демонстрацией сегодня гораздо меньше людей пришли на акцию.

Напомним, накануне у парламента на проспекте Руставели прошла масштабная акция протеста, само здание законодательного органа было оцеплено. По окончании официальной части митинга толпа разошлась. Мероприятие прошло без происшествий, оно также было организовано грузинской оппозицией.

Выборы в стране прошли в субботу 26 октября, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта».

#Грузия #Тбилиси #митинг #парламент грузии #выборы в грузии
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