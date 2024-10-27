Премьер Грузии: правительство начнет работу, несмотря на действия оппозиции

Новый парламент Грузии, собранный в результате выборов, начнет свою работу несмотря на возмущения оппозиции, недовольной результатами голосования. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«После объявления окончательных данных в течение 10 дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам», - заявил премьер на брифинге.

Кобахидзе заявил, что любые попытки оппозиции противостоять конституционному строю неприемлемы и обречены на провал. Премьер также добавил, что власти недовольны состоянием отношений с Западом и намерены их нормализовать.

Отметим, что по итогам подсчета более 99% голосов партия «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы - за них проголосовали 54,2 % граждан Грузии. Оппозиционные партии суммарно набрали 37: голосов. При этом оппоненты «Мечты» заявили, что не признают итоги голосования.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. В выборах участвовали 18 политических партий, включая правящую «Грузинскую мечту», которая находится у власти уже 12 лет.