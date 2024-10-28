Политик Пипия спрогнозировал усиление давления ЕС и США на Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и так называемые партнеры страны, в частности Евросоюз и США, будут добиваться проведения новых выборов в Грузии, а иностранное влияние будет только усиливаться. Подобное в беседе со «Звездой» спрогнозировал член грузинской партии «Солидарность во имя мира» Тимур Пипия.

«Европейский союз заинтересован поменять ту политическую ситуацию и обстановку, которая воцарилась в Грузии по итогам нынешних выборов», - сказал политик.

Выборы в стране являются легитимными и были проведены в соответствии с избирательным законодательством Грузии, добавил Тимур Пипия. Результаты голосования он назвал правомерными. По его словам, процедура проведенных выборов не нуждается в каком-либо дальнейшем расследовании.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает людей выйти на улицы как раз с целью вызвать дестабилизацию обстановки в Грузии и в конце концов вынудить нынешнюю власть назначить новые выборы», - заключил он.

Ранее Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов в грузинский парламент. Свое решение она объяснила якобы «тотальной фальсификацией», которая мела место на выборах.

Напомним, выборы в стране состоялись в субботу, 26 октября, победу на них одержала партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали 53,92% голосов. Четыре оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов граждан.