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Политик Пипия спрогнозировал усиление давления ЕС и США на Грузию

По его словам, прошедшие в стране выборы не требуют дополнительного расследования по вопросу их легитимности, так как были проведены полностью в соответствии с избирательным законодательством Грузии.
Елизавета Кондрикова 2024-10-28 17:35:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и так называемые партнеры страны, в частности Евросоюз и США, будут добиваться проведения новых выборов в Грузии, а иностранное влияние будет только усиливаться. Подобное в беседе со «Звездой» спрогнозировал член грузинской партии «Солидарность во имя мира» Тимур Пипия.

«Европейский союз заинтересован поменять ту политическую ситуацию и обстановку, которая воцарилась в Грузии по итогам нынешних выборов», - сказал политик.

Выборы в стране являются легитимными и были проведены в соответствии с избирательным законодательством Грузии, добавил Тимур Пипия. Результаты голосования он назвал правомерными. По его словам, процедура проведенных выборов не нуждается в каком-либо дальнейшем расследовании.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает людей выйти на улицы как раз с целью вызвать дестабилизацию обстановки в Грузии и в конце концов вынудить нынешнюю власть назначить новые выборы», - заключил он.

Ранее Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов в грузинский парламент. Свое решение она объяснила якобы «тотальной фальсификацией», которая мела место на выборах.

Напомним, выборы в стране состоялись в субботу, 26 октября, победу на них одержала партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали 53,92% голосов. Четыре оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов граждан.

#Грузия #евросоюз #наш эксклюзив #Саломе Зурабишвили #выборы в грузии #тимур пипия
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