Сразу после объявления итогов выборов в парламент Грузии, которые прошли в субботу 26 октября, президент страны Саломе Зурабишвили заявила о их нелегитимности. По указанию посольства США в Тбилиси она взяла на себя роль лидера радикальной оппозиции и призвала сторонников выходить на проспект Руставели.

«Я хочу заявить, что, как единственный оставшийся в стране независимый институт власти, я не признаю эти выборы. Признание этих выборов фактически означает признание факта прихода сюда России, подчинения России. Я не для этого приехала в эту страну. Хочу обратиться ко всем и призвать граждан выйти завтра вечером в семь часов на проспект Руставели, чтобы вместе показать всему миру, что мы не признаем эти выборы», - заявила президент Грузии.

При этом наблюдатели ОБСЕ в своих отчетах указали, что не считают результаты выборов сфальсифицированными. По данным ЦИК, у «Грузинской мечты» 54% голосов, она получит 89 мандатов из 150. Четыре оппозиционные партии хоть и преодолели пятипроцентный барьер, но получили лишь 37% на всех.

Однако Зурабишвили, которая сама является гражданкой Франции, тут же обвинила Россию во вмешательстве.

«Изначально стратегия прозападных сил в свержении власти. В Грузии все знают, что она не является независимой фигурой, она сама резидент западных спецслужб. Задание - сменить эту власть. Изначально они думали, что придут к власти через выборы, но этого не произошло», - прокомментировал политолог Ираклий Убилава.

Идею выходить на улицу тут же подхватили представители проигравших выборы партий. По местным оппозиционным телеканалам звучали призывы не только активно протестовать, но и захватить здание парламента.

«Эта сцена была подготовлена заранее: объявить итоги нелегитимными, придумать техническое правительство, все это — сцена переворота, к которому они направляются, тем самым выступая против конституционного строя», - заявил председатель парламента Грузии Шалва Попуашвили.

Митинг назначили на вечер, но прогнозировать его масштабы никто не берется. Одни считают, что людей придет мало, потому что в целом население Грузии признало честные выборы и победу «Грузинской мечты». Другие уверены, что оппозиция приведет на проспект Руставели сотни провокаторов, которые обязательно устроят беспорядки и погромы.

«Евросоюз заинтересован сменить обстановку, которая установилась в Грузии после выборов. Выборы показали, что грузинский народ хочет поменять внешнюю политику и добиться суверенитета страны. Поэтому ЕС будет добивать от правящей партии, которая победила в этих выборах, переназначить выборы, чтобы в новых условиях все-таки поменять здесь власть», - сказал Тимур Пипия, член партии «Солидарность во имя мира».

Громко обвиняют Россию во вмешательство в эти выборы. Это основная идея, которую продвигает проигравшая сторона. Запад активно поддерживает финансируемую им грузинскую оппозицию. Все нападки в Кремле сегодня решительно отвергли и указали на тех, кто на самом деле вмешивался в избирательный процесс и теперь пытается расшатать ситуацию.

«Чуть что, сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так, никакого вмешательства не было... Это выбор грузинского народа. Сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались», - отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Идею провести акцию протеста против результатов голосования поддержали европейские послы, работающие в Тбилиси. Один из них, посол Германии Петер Фишер, в соцсети написал о том, что Евросоюз полностью на стороне грузинской оппозиции. И прокомментировал приезд в Тбилиси премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил о планах лично поздравить премьера Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с победой.

К вечеру понедельника 28 октября здание парламента оцепили сотрудники полиции, планируют перекрыть и проспект Руставели до Площади Свободы. После долгих споров с полицией организаторы митинга начали монтировать сцену, с которой наверняка будут снова обвинять во всем Россию и объявят о планах отказаться от своих мандатов в Парламенте.