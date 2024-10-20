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Президент Бразилии не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани из-за травмы

Лула упал в своей резиденции и ударился затылком.
Карина Тазетдинова 2024-10-20 21:45:19
© Фото: Ton Molina, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Бразилии Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы головы.

Лула да Силва упал в своей резиденции и ударился затылком, его увезли в больницу, передает G1. По их данным, несмотря на то, что врачи считают этот случай несерьезным, они порекомендовали ему не совершать длительные поездки.

Власти Бразилии заявили в официальном сообщении, что Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Ранее у Лаврова с его бразильским коллегой Мауру Виейрой состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждали вопросы подготовки к саммиту БРИКС в Казани и отдельные аспекты деятельности объединения.

#Саммит #Бразилия #Лула да Силва #брикс #казань
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