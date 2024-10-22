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Путин пошутил, что Моди понимает его без перевода

В ходе встречи лидеров переводчица выжидала паузу перед тем, как начать переводить. Путин отреагировал шуткой на возникшие трудности.
Игнат Далакян 2024-10-22 14:51:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что индийский гость понимает его и без переводчика.

Во время речи российского лидера переводчица выжидала паузу перед тем, как начать переводить слова Путина. Глава государства шуткой отреагировал на возникшие трудности.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», - сказал президент России.

Индийский премьер оценил шутку, оба лидера рассмеялись.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани. В нем примут участие 36 стран. Национальные делегации 22 государств возглавляют их лидеры.

#Владимир Путин #нарендра моди
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