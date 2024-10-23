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ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал преемника Насраллы Хашема Сафиеддина

Израиль сообщил о ликвидации преемника погибшего генсека «Хезболлы» - Хашема Сафиеддина, главы исполнительного совета группировки.
Марина Крижановская 2024-10-23 00:39:19
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала так называемого преемника погибшего генерального секретаря ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы - Хашема Сафиеддина, который считался руководителем Исполнительного совета группировки.

Также израильские службы уничтожили командующего разведывательным штабом «Хезболлы» Али Хусейна Хазиму. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля теперь может подтвердить, что Хашем Сафиеддин, глава Исполнительного совета "Хезболлы", и Али Хусейн Хазима, командующий разведывательным штабом "Хезболлы", были ликвидированы вместе с другими командирами группировки», - заявила израильская армия.

Уточняется, что гибель Сафиеддина и Хазима наступила при ударе, нанесенном примерно три недели назад в районе Дахия в Бейруте. По сведениям ЦАХАЛ, преемник Насраллы Сафиеддин был членом Совета шуры - высшего военно-политического форума «Хезболлы», принимавшего политические решения в этой организации.

Также армия Израиля сообщила, что Хашем Сафиеддин приходился Хасану Насралле двоюродным братом. Используя семейные и личные связи с генсеком и духовным лидером «Хезболлы», тот имел огромное влияние на принятие решений в этой организации.

«В то время, когда Насралла отсутствовал в Ливане, Хашем исполнял обязанности генерального секретаря "Хезболлы". На протяжении многих лет Сафиеддин руководил террористическими атаками против Государства Израиль и принимал участие в центральных процессах принятия решений в группировке», - подытожили в ЦАХАЛ.

Говоря об Али Хазиме, израильтяне отметили, что тот отвечал за руководство многочисленными атаками на солдат Армии обороны Израиля. В самой «Хезболле» пока не подтверждали смерть Сафиеддин и Хазима.

Немногим ранее ЦАХАЛ ударил по так называемой кассе «Хезболлы» в районе Дахия. Истребители ВВС Израиля преследовали вполне конкретную цель - это здания, принадлежащие организациям, в которых. по утверждениям Тель-Авива, размещаются структуры связанные с финансированием ливанской шиитской военизированной группировки.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Хасан Насралла #Хашем Сафиеддин
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