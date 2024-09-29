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Al Arabiya: главой «Хезболлы» стал двоюродный брат Насраллы Сафиеддин

По данным источников канала, его избрал парламент.
Мария Зайцева 2024-09-29 22:50:21
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Новым духовным лидером и генеральным секретарем шиитского вооруженного движения «Хезболла» после смерти Хасана Насраллы стал Хашем Сафиеддин. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседников издания, его выбрал парламент.

«Парламент «Хезболлы» избрал Хашема Сафиеддина генеральным секретарем партии», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о высказываниях двоюродного брата Насраллы Хашема Сафиеддина об ударах ЦАХАЛ по Ливану. По его словам, ни «Хезболла», ни ХАМАС еще не сказали последнее слово.

О смерти Хасана Насраллы стало известно в субботу. Отмечается, что он погиб в результате тупого удара от взрыва во время воздушной атаки ЦАХАЛ по пригороду Бейрута.

#в стране и мире #Хезболла #Парламент #генсек #Хасан Насралла
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