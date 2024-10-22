ЦАХАЛ заявил об ударе по «кассе» движения «Хезболла» в Дахии

Южный пригород Бейрута - Дахия - полыхает. Его вновь атаковали израильские истребители. В ЦАХАЛ отмечают, что у воздушной операции конкретные цели. Это здания, принадлежащие организациям, в которых по утверждениям Тель-Авива, размещаются структуры связанные с финансированием «Хезболлы».

«Мой брат все еще под завалами. Его мобильный телефон работает. Мы пытаемся искать его, но техника не может доехать сюда. Никто не может помочь нам достать его. Я не уверен, мертв он или все еще жив», - рассказал местный житель Мохаммед Ибрагим.

По данным израильских спецслужб, именно в Дахии находится укрепленный бункер, где хранится так называемая «касса» «Хезболлы» - полмиллиарда долларов наличными и золотые слитки. По информации израильских агентов, это деньги на закупки новых партий оружия и на зарплаты боевикам. Пресс - служба ЦАХАЛ дает понять - военные знают о подземном сооружении все, но пока предупреждает.

«У "Хезболлы" есть миллионы долларов золотом и наличными. Все это находится в бункере Хасана Насраллы под больницей Ас - Сахель. Я обращаюсь к ливанскому правительству: не дайте "Хезболле" использовать эти деньги для нападения на Израиль. Израильские ВВС наблюдают за комплексом зданий», - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Из-за сообщений о вероятном и скором ударе, из больницы уже эвакуировали медперсонал и пациентов. Врачи утверждают, что вопреки заявлениям Тель-Авива, под зданием нет бункера, а на цокольном этаже располагалось приемное отделение.



Впрочем, с момента начала наземной части операции «Северные стрелы» операторы беспилотников ЦАХАЛ уже наносили удары по медцентрам в Бейруте - в результате удара разрушено несколько этажей в жилом доме в районе Аль-Башура, где находился гражданский госпиталь. Тогда погибли девять медиков.

Несмотря на массированные удары Израиля, «Хезболла» не снижает активности - использует коптеры и обстреливает позиции ЦАХАЛ на севере Израиля, а также в центральной части страны. Сообщается, что шииты используют ракеты НАСР -2, класса «поверхность - поверхность». Она имеет боевую часть массой в 140 килограммов и дальность полета до 150 километров. Эта ракета представляет собой модифицированный снаряд от 302-миллимитровой реактивной системы Фади-2. В «Хезболле» заявляют, что ее бойцы действуют эффективно, а противник преуменьшает потери на поле боя.

Мощный взрыв произошел и в приграничном районе Айта-Аль-Шааб, где по сведениям разведки израильской армии, находилась штаб-квартира «Хезболлы» На границе двух стран продолжаются интенсивные бои - израильские военные заявляют об успехе локальных рейдов на юге Ливана. ЦАХАЛ задействовала резервистов 55-й бригады, которая ранее принимала участие в операциях в Секторе Газа.

Здесь израильская армия также продолжает боевые действия против боевиков ХАМАС. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня посетил офис этой организации в Тегеране, где выразил соболезнование в связи с гибелью лидера движения Яхьи Синвара после атаки израильских военных. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, в США объявили о начале расследования факта утечки в сети данных секретных документов, о подготовке Израилем удара по Ирану. В свою очередь, президент этой страны уже заявил журналистам, что Тель-Авиву следует готовиться к пропорциональной реакции Тегерана на любой акт агрессии.

«После каждой атаки Израиля будет адекватный ответ!», - заявил президент Ирана.

В ХАМАС же заявили, что не планируют назначать преемника, до выборов главы политбюро, которые должны состояться в марте следующего года. Яхьи Синвар погиб 16-го октября. Тель-Авив считает его одним из организаторов нападения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года. Через два дня движение подтвердило смерть лидера, но заявило, что не освободит заложников, пока ЦАХАЛ не выведет свои войска из Сектора Газа.

И сегодня же в Израиль прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, в Иерусалиме он встречается с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В тоже время, журналисты The New York Times обращают внимание, что несмотря на потерю лидеров, у ХАМАС хватает бойцов и достаточно боеприпасов, чтобы вести с ЦАХАЛ долгую и изнурительную войну. Прежде всего, за счет партизанской тактики в условиях уличных боев на территории Сектора Газа. Отчитывается об избытке дальнобойных ракет и «Хезболла» в Ливане. Как пишут арабские СМИ, в преддверии международной конференции по Ливану, которая пройдет в Париже 24 октября, Израиль в списке приглашенных стран не значится. В Тель-Авиве опасаются, что предложения по формуле прекращения огня будут обсуждаться без участия их представителей. И в конечном итоге будут противоречить позиции Израиля.

Ранее комитет чрезвычайных ситуаций ливанского правительства. заявил о 2 530 погибших с октябре в результате ударов ЦАХАЛ. При этом пострадали 11 803 жителя Ливана.