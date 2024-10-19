Нидерланды потребовали у Киева победить коррупцию для членства в НАТО

Пока украинские власти не победят коррупцию о вступлении в НАТО не может быть и речи. Такой посыл официальному Киеву направил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

«Если вы хотите модернизировать украинские ВС, причем с привлечением других стран, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, который украинцы достигают в этом направлении (в вопросе борьбы с коррупцией. - прим. ред.)», - приводит его слова Reuters.

Министр обороны Нидерландов также предложил выработать и озвучить четкие критерии, которым киевский режим должен соответствовать, чтобы получить приглашение в альянс.

Кроме того, Брекельманс напомнил, что у стран-членов Североатлантического альянса нет консенсуса по вопросу потенциального членства Украины в блоке.

Между тем, незамедлительное приглашение Украины в НАТО - первый пункт так называемого плана победы Владимира Зеленского. Помимо этого, он требует разрешить бить западным дальнобойным оружием вглубь России и призывает разместить на территории страны «комплексный неядерный пакет сдерживания России». В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.

Ранее стало известно, что Франция призвала союзников по НАТО согласовать приглашение Украины в организацию. По словам министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада, это станет политическим сигналом и повысит авторитет Франции в ЕС.