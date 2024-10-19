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Франция призвала немедленно пригласить Украину в НАТО

Ранее Владимир Зеленский обнародовал свой «мирный» план, который предполагает требование немедленного приглашения Украины в НАТО.
Ян Брацкий 2024-10-19 00:20:32
© Фото: Kay Nietfeld dpa Global Look Press

Франция считает первоочередной задачей согласование официального приглашения Украины в НАТО и работает с союзниками по этому вопросу. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете Le Parisien.

Впрочем, министр уверен, что процесс вступления Украины в Североатлантический альянс будет долгим.

«Приглашение - это первый этап, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы стараемся убедить наших партнеров, даже с учетом того, что процесс вступления долог и требователен», - сказал он.

По мнению Аддада, приглашение киевского режима в НАТО существенно улучшит безопасность Европы и повысит авторитет Франции среди союзников по ЕС. Именно Париж подтолкнул своих партнеров к расширению военной поддержки ВСУ, включая отправку тяжелой бронетехники и средств ПВО. Поэтому поражение киевского режима ударит по «оборонному авторитету» Франции, полагает Аддад.

Между тем, позиция крупных стран-участниц альянса по поводу возможного членства Украины в НАТО не изменилась. Издание The Washington Post ранее сообщило, что принятие Украины в военный блок в ближайшее время не ожидается.

США заняты предвыборной гонкой, а европейцы внимательно следят за ее исходом, потому что это может кардинально изменить характер трансатлантических отношений.

#Франция #Украина #НАТО #Зеленский #Европа #мирный план
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