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Песков прокомментировал «план победы» Зеленского

НАТО тоже не рада безрассудному «плану победы» Зеленского, судя по их реакции, сказал представитель Кремля.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 20:13:24
© Фото: Bulkin Sergey, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается официально вовлечь НАТО в конфликт. По его словам, именно на это нацелен его «план», который он продвигает.

«Основная подноготная "плана" заключается в том, что он хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт», - сказал представитель Кремля на брифинге.

Это не является планом мира, он скорее похож на дальнейшую эскалацию, которая повлечет иные последствия. Такие предложения недальновидны и безрассудны, считает пресс-секретарь президента.

Песков отметил и реакцию Запада на такие заявления Украины. По его словам, НАТО не рады слышать такие нелогичные, неумные предложения

Накануне, 16 октября, Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде Украины. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемый «план победы» Киева, сказав, что в названии две лишние буквы. 

#Украина #НАТО #Песков
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