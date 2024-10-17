Песков прокомментировал «план победы» Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается официально вовлечь НАТО в конфликт. По его словам, именно на это нацелен его «план», который он продвигает.

«Основная подноготная "плана" заключается в том, что он хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт», - сказал представитель Кремля на брифинге.

Это не является планом мира, он скорее похож на дальнейшую эскалацию, которая повлечет иные последствия. Такие предложения недальновидны и безрассудны, считает пресс-секретарь президента.



Песков отметил и реакцию Запада на такие заявления Украины. По его словам, НАТО не рады слышать такие нелогичные, неумные предложения



Накануне, 16 октября, Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде Украины.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемый «план победы» Киева, сказав, что в названии две лишние буквы.