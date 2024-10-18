МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден: в США нет консенсуса по теме дальнобойного оружия для Киева

Президент США также вновь призвал страны Запада продолжить поддержку киевского режима.
Елизавета Кондрикова 2024-10-18 23:23:28
© Фото: Chris Emil JanÃƒÅEn, Keystone Press Agency Globallookpress

В администрации США на данный момент нет единого мнения в отношении предоставления Украине дальнобойного оружия и позволения стране осуществлять удары вглубь России, заявил американский президент Джо Байден.

«В сфере внешней политики никогда не бывает такого, чтобы "я никогда не меняю своего мнения". Прямо сейчас консенсуса по вопросу дальнобойного оружия нет», - сказал он журналистам в ходе своего визита в Германию.

Он также вновь призвал страны Запада продолжить поддержку киевского режима. Помощь Украине, а также противостояние на Ближнем Востоке стали центральными темами в беседе Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, уточняет агентство Reuters.

Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне заявили, что США не снимут ограничения на дальние удары ВСУ, так как это может привести к эскалации конфликта. Также в ведомстве признали, что Вашингтон располагает ограниченным запасом дальнобойных ракет, а их передача возможна только без ущерба боеготовности Соединенных Штатов.

#Украина #сша #ВСУ #Джо Байден #дальнобойные ракеты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 