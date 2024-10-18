Байден: в США нет консенсуса по теме дальнобойного оружия для Киева

В администрации США на данный момент нет единого мнения в отношении предоставления Украине дальнобойного оружия и позволения стране осуществлять удары вглубь России, заявил американский президент Джо Байден.

«В сфере внешней политики никогда не бывает такого, чтобы "я никогда не меняю своего мнения". Прямо сейчас консенсуса по вопросу дальнобойного оружия нет», - сказал он журналистам в ходе своего визита в Германию.

Он также вновь призвал страны Запада продолжить поддержку киевского режима. Помощь Украине, а также противостояние на Ближнем Востоке стали центральными темами в беседе Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, уточняет агентство Reuters.

Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне заявили, что США не снимут ограничения на дальние удары ВСУ, так как это может привести к эскалации конфликта. Также в ведомстве признали, что Вашингтон располагает ограниченным запасом дальнобойных ракет, а их передача возможна только без ущерба боеготовности Соединенных Штатов.