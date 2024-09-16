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Столтенберг: у членов НАТО нет консенсуса по приглашению Киева в альянс

Генсек НАТО отметил, что не может быть приглашения без согласия всех стран.
Сергей Лебедев 2024-09-16 18:15:30
© Фото: IMAGOChristoph Hardt, Global Look Press

В Североатлантическом альянсе пока не достигли согласия относительно приглашения Украины в НАТО. Об этом в интервью Foreign Policy заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

«Не может быть приглашения, пока страны-члены не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», - сказал он.

Ранее Йенс Столтенберг отмечал, что никто не давал обещаний по вступлению Украины в НАТО именно через 10 лет. При этом, по его словам, этот вопрос очень серьезный.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потенциальное членство Украины в альянсе гарантирует третью мировую войну. Поэтому он заверил, что его партия не поддержит вступление Киева в альянс.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Йенс Столтенберг #приглашение #консенсус
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