Столтенберг: у членов НАТО нет консенсуса по приглашению Киева в альянс

В Североатлантическом альянсе пока не достигли согласия относительно приглашения Украины в НАТО. Об этом в интервью Foreign Policy заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

«Не может быть приглашения, пока страны-члены не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», - сказал он.

Ранее Йенс Столтенберг отмечал, что никто не давал обещаний по вступлению Украины в НАТО именно через 10 лет. При этом, по его словам, этот вопрос очень серьезный.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потенциальное членство Украины в альянсе гарантирует третью мировую войну. Поэтому он заверил, что его партия не поддержит вступление Киева в альянс.