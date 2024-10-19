Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

Погибших в Охотском море Сергея Пичугина и его 15-летнего сына Илью похоронят в разных городах, в Улан-Удэ и Красноярске соответственно. Об этом КП-Иркутск рассказала бывшая жена Михаила Пичугина, единственного выжившего во время дрейфа на лодке.

По словам бывшей супруги Михаила, похороны подростка пройдут в городе, где он ранее жил со своей матерью и младшей сестрой после развода родителей.

Напомним, в начале августа туристы отправились в путешествие длиной 150 километров на лодке с целью посмотреть на китов, однако лодку подхватило течение, и они больше двух месяцев дрейфовали в открытом море. Живого Михаила и погибших от переохлаждения Сергея и Илью обнаружили рыбаки 14 октября. их заметили не сразу, сначала лодку приняли за мусор или буйки.

Сейчас Михаил Пичугин находится в больнице, где он находится под наблюдением врача. Ранее стало известно, что за время нахождения в море он похудел на 50 килограмм.