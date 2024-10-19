МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

Тело подростка перевезут в Красноярск, где тот жил с матерью и младшей сестрой после развода родителей.
Елизавета Кондрикова 2024-10-19 23:55:58
© Фото: mchs_official, Telegram

Погибших в Охотском море Сергея Пичугина и его 15-летнего сына Илью похоронят в разных городах, в Улан-Удэ и Красноярске соответственно. Об этом КП-Иркутск рассказала бывшая жена Михаила Пичугина, единственного выжившего во время дрейфа на лодке.

По словам бывшей супруги Михаила, похороны подростка пройдут в городе, где он ранее жил со своей матерью и младшей сестрой после развода родителей.

Напомним, в начале августа туристы отправились в путешествие длиной 150 километров на лодке с целью посмотреть на китов, однако лодку подхватило течение, и они больше двух месяцев дрейфовали в открытом море. Живого Михаила и погибших от переохлаждения Сергея и Илью обнаружили рыбаки 14 октября. их заметили не сразу, сначала лодку приняли за мусор или буйки.

Сейчас Михаил Пичугин находится в больнице, где он находится под наблюдением врача. Ранее стало известно, что за время нахождения в море он похудел на 50 килограмм.

#Охотское море #похороны #лодка #открытое море #михаил пичугин #сергей пичугин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 