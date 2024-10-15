Дрейфовавшего в Охотском море туриста могли спасти обильные осадки

Сегодня в Магадан доставили найденного в Охотском море Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал без еды и воды. Сейчас истощенный мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

«Пациент более-менее стабильный. Мы занимаемся его обследованием, в приемном отделении оформили необходимые документы, разместим в реанимационном отделении и будем заниматься дальнейшим обследованием», - отметил и.о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.

Спасли Михаила ночью в дали от берега. Проплывавшие рядом рыбаки совершенно случайно заметили яркий оранжевый флажок и человека в спасательном жилете в лодке, подающего сигналы о помощи.

В лодке находились трое, но живой был лишь Михаил. Он вместе с братом Сергеем и 15-летним племянником еще в начале августа запланировали большое путешествие от мыса Перовского в Хабаровском крае до Шантарских островов. Оттуда они планировали отправиться в город Оха на Сахалине. Путь длиной около 150 километров. Однако путешествие обернулось трагедией - лодку подхватило течение. Катамаран дрейфовал в открытом море больше двух месяцев и прошел около 1000 километров

Как только туристы перестали выходить на связь, родственники забили тревогу. Начались поиски. Спасатели и волонтеры задействовали даже авиацию, но тогда успеха это не принесло. За то время, что Михаил провел в открытом море, он похудел вдвое до 50 килограмм.

«Спасли осадки. Видимо, были какие-то емкости для сбора воды. Или просто черпал со дна лодки», - предположил военный врач и путешественник Петр Киринкин.

Выживший сохранил тела погибших родственников прям в лодке. Их осмотрят правоохранители и установят причины смерти. Почему путешественники не достигли пункта назначения, еще предстоит выяснить. Как удалось выжить, Михаил, вероятнее всего, расскажет не сегодня - впереди у него курс лечения и реабилитации.