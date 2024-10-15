МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми

Трое пассажиров выдвинулись на лодке в начале августа, через время связь с ними была утеряна, двое из них погибли.
Елизавета Кондрикова 2024-10-15 04:19:11
© Фото: Guo Feizhou, XinHua Globallookpress © Видео: kamchatkalife2022, Telegram

В Охотском море нашли лодку, ранее пропавшую с тремя пассажирами на борту, один из них выжил, двое погибли, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Судно было обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

«По предварительной информации, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток-сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись по маршруту, через время связь с ними была утеряна», - пояснили в прокуратуре.

Сообщается, что выжившему оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным местных СМИ, лодку обнаружили моряки на радаре, изначально приняв за буйки или мусор. Погибли мужчина и его сын-подросток.

После пропажи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Точные причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

#Дальний Восток #Охотское море #поиски #МЧС России #пропавшее судно #Дальневосточная транспортная прокуратура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 