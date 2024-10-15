В Охотском море нашли лодку с пропавшими два месяца назад людьми

В Охотском море нашли лодку, ранее пропавшую с тремя пассажирами на борту, один из них выжил, двое погибли, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Судно было обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

«По предварительной информации, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток-сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись по маршруту, через время связь с ними была утеряна», - пояснили в прокуратуре.

Сообщается, что выжившему оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным местных СМИ, лодку обнаружили моряки на радаре, изначально приняв за буйки или мусор. Погибли мужчина и его сын-подросток.

После пропажи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Точные причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.