МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дрейфовавшего в Охотском море перевели из реанимации в гастроэнтерологию

Пичугин получает необходимое питание для набора массы тела, в том числе внутривенно.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 15:05:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: alexandr_vitko, Telegram

Дрейфовавшего 67 дней в Охотском море Михаила Пичугина перевели из реанимации в отделение гастроэнтерологии. Он находится под наблюдением заведующего отделением и лечащего врача, сообщил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько.

«На сегодняшний день переведен из отделения реанимации в отделение гастроэнтерологии. Под наблюдением находится заведующего отделением, лечащего врача», - следует из сообщения.

Сейчас Пичугин получает необходимое питание для набора массы тела. В том числе врачи используют для его восстановления парентеральное питание, то есть они вводят ему внутривенно полезные вещества.

По словам Витько, врачи следят, чтобы не перегружать Пичугина информацией. Все встречи проводятся с его личного согласия и разрешения курирующих органов, несмотря на большое количество обращений с просьбами взять интервью у выжившего туриста.

В августе Михаил Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья отправились на Шантарские острова посмотреть на китов. 9 августа они поплыли на лодке катамаранного типа с мыса Перовского в Хабаровском крае до Москальво на Сахалине и перестали выходить на связь.

Супруга Михаила рассказала «Звезде», что у него был запас еды всего на две недели. Сам Пичугин считает, что ему удалось выжить «с Божьей помощью». Известно, что он собирал дождевую воду и пытался спастись от холода в промокшем спальнике. Кроме того, он потерял 50 килограммов веса.

#Магаданская область #Охотское море #михаил пичугин #Александр Витько
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 