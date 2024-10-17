Дрейфовавшего в Охотском море перевели из реанимации в гастроэнтерологию

Дрейфовавшего 67 дней в Охотском море Михаила Пичугина перевели из реанимации в отделение гастроэнтерологии. Он находится под наблюдением заведующего отделением и лечащего врача, сообщил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько.

«На сегодняшний день переведен из отделения реанимации в отделение гастроэнтерологии. Под наблюдением находится заведующего отделением, лечащего врача», - следует из сообщения.

Сейчас Пичугин получает необходимое питание для набора массы тела. В том числе врачи используют для его восстановления парентеральное питание, то есть они вводят ему внутривенно полезные вещества.



По словам Витько, врачи следят, чтобы не перегружать Пичугина информацией. Все встречи проводятся с его личного согласия и разрешения курирующих органов, несмотря на большое количество обращений с просьбами взять интервью у выжившего туриста.



В августе Михаил Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья отправились на Шантарские острова посмотреть на китов. 9 августа они поплыли на лодке катамаранного типа с мыса Перовского в Хабаровском крае до Москальво на Сахалине и перестали выходить на связь.



Супруга Михаила рассказала «Звезде», что у него был запас еды всего на две недели. Сам Пичугин считает, что ему удалось выжить «с Божьей помощью». Известно, что он собирал дождевую воду и пытался спастись от холода в промокшем спальнике. Кроме того, он потерял 50 килограммов веса.